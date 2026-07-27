ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
LVMH:s vd Bernard Arnault. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Franska lyxjättens vinst lägre än förväntat

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Försäljningen inom lyxbolaget LVMH:s största affärsområde, mode och lädervaror, där märken som Louis Vuitton och Dior ingår, steg 1 procent organiskt under det andra kvartalet. Det skriver Bloomberg, som noterar att det är den första tillväxten på två år.

LVMH rapporterar intäkter på 38,6 miljarder euro för det första halvåret 2026. Motsvarande kvartal förra året var intäkterna 39,8 miljarder. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt. Intäkterna var i linje med förväntningarna.

Nettoresultatet uppgick under perioden till 5,7 miljarder euro, vilket var lägre än förväntat.

– Samtidigt som vi fortsätter att ägna stor uppmärksamhet åt marginalerna går vi in ​​i årets andra hälft med förnyad tillförsikt, säger vd:n Bernard Arnault i rapporten.

LVMH:s kassaflöde förbättras
Direkt  · Ofta betalvägg
Modeverksamheten visar vinst igen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen