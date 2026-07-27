Franska lyxjättens vinst lägre än förväntat

Försäljningen inom lyxbolaget LVMH:s största affärsområde, mode och lädervaror, där märken som Louis Vuitton och Dior ingår, steg 1 procent organiskt under det andra kvartalet. Det skriver Bloomberg, som noterar att det är den första tillväxten på två år.

LVMH rapporterar intäkter på 38,6 miljarder euro för det första halvåret 2026. Motsvarande kvartal förra året var intäkterna 39,8 miljarder. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt. Intäkterna var i linje med förväntningarna.

Nettoresultatet uppgick under perioden till 5,7 miljarder euro, vilket var lägre än förväntat.

– Samtidigt som vi fortsätter att ägna stor uppmärksamhet åt marginalerna går vi in ​​i årets andra hälft med förnyad tillförsikt, säger vd:n Bernard Arnault i rapporten.