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Storytels vd Bodil Eriksson Torp. Pressbild. (Storytel)
Rapportfloden

Storytels vinst ökar – höjer prognosen för året

Av Andreas Victorzon
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Ljudboksbolaget Storytels justerade vinst ökade med 27 procent i det andra kvartalet, medan nettoomsättningen ökade med 12 procent jämfört med samma period förra året.

Streamingintäkterna ökade med 8,3 procent med Europa som stark motor, där ökningen låg på drygt 18 procent.

– Fortsatt stark vinsttillväxt, driven av både ökad försäljning och förbättrade marginaler, gör att vi höjer helårsprognosen, säger Storytels vd Bodil Eriksson Torp i delårsrapporten.

Samtidigt bromsade tillväxten av prenumerationer in. Under kvartalet tillkom i snitt 11 000 nya betalande abonnenter, jämfört med 72 000 under föregående kvartal.

Vd: Andra kvartalet präglades av fortsatt stark tillväxt och förbättrad lönsamhet
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Tillväxten av abonnenter var dämpad i nordiska grannländer
Direkt  · Ofta betalvägg
Antalet genomsnittliga betalande prenumeranter uppgick till 2,75 miljoner under kvartalet
Direkt  · Ofta betalvägg
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