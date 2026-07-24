Loomis slår förväntningarna och Hoist dubblar vinsten

Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.

Värdehanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat på 1 102 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1 033 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

Ebita-marginalen uppgick till 14 procent och här var 13,3 procent väntat.

Intäkterna landade på 7 891 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 7 783 miljoner kronor.