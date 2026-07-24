Loomis slår förväntningarna och Hoist dubblar vinsten
Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste.
Loomis slår förväntningarna
Värdehanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat på 1 102 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1 033 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.
Ebita-marginalen uppgick till 14 procent och här var 13,3 procent väntat.
Intäkterna landade på 7 891 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 7 783 miljoner kronor.
Hoists vinst stiger, med stöd av skatteåterbetalning
Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance resultat före skatt uppgick till 632 miljoner kronor, jämfört med 310 miljoner kronor i samma kvartal föregående år.
Kvartalet inkluderar extraordinära momsåterbetalningar med en positiv resultateffekt om 164 miljoner kronor, skriver bolaget i rapporten.
Totala intäkter uppgick till 1 444 miljoner kronor, mot 1 043 motsvarande kvartal 2025.
Det här är rapportfloden
Börsnoterade företag uppdaterar marknaden om sin ekonomi varje kvartal i det som brukar kallas rapportfloden. Rapporterna visar hur bolagens försäljning, vinster och lönsamhet utvecklas, men innehåller ofta också framtidsutsikter. Eftersom siffrorna kan påverka aktiekurserna följs rapporterna noga av investerare och analytiker.