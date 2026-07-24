VW sänker prognosen – resultatet en besvikelse

Volkswagen redovisar ett oväntat svagt resultat för andra kvartalet och sänker prognosen för helåret.

Rörelseresultatet för kvartalet på 3,47 miljarder euro kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på drygt 4 miljarder euro.

För helåret räknar VW med att intäkterna på sin höjd kan bli oförändrade. Golvet i prognosen sänks till minus 3 procent. I den tidigare prognosen räknade bolaget med upp till 3 procent i tillväxt för intäkterna.

Intäkterna under andra kvartalet summeras till 82,4 miljarder euro, vilket var marginellt mer än väntade 81,7 miljarder.

”Utmaningar väntas i synnerhet från den makroekonomiska miljön, osäkerheter kring restriktioner i den internationella handeln och geopolitiska spänningar”, skriver bolaget i delårsrapporten.