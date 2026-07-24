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Protester mot nedskärningar på Volkswagen. (Lisi Niesner /AP/TT / AP)
Rapportfloden

VW sänker prognosen – resultatet en besvikelse

Av Magnus Eriksson
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Volkswagen redovisar ett oväntat svagt resultat för andra kvartalet och sänker prognosen för helåret.

Rörelseresultatet för kvartalet på 3,47 miljarder euro kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på drygt 4 miljarder euro.

För helåret räknar VW med att intäkterna på sin höjd kan bli oförändrade. Golvet i prognosen sänks till minus 3 procent. I den tidigare prognosen räknade bolaget med upp till 3 procent i tillväxt för intäkterna.

Intäkterna under andra kvartalet summeras till 82,4 miljarder euro, vilket var marginellt mer än väntade 81,7 miljarder.

”Utmaningar väntas i synnerhet från den makroekonomiska miljön, osäkerheter kring restriktioner i den internationella handeln och geopolitiska spänningar”, skriver bolaget i delårsrapporten.

VW behåller marginalprognosen
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TT
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