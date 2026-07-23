Intels tillväxt snabbaste på 15 år – aktien rusade

Intels omsättning rusar med 25 procent i det andra kvartalet, den största ökningen i ett kvartal sedan 2011, noterar CNBC.

Vinsten fyrdubblades, medan analytiker hade väntat sig en fördubbling.

– AI driver en aldrig tidigare skådad efterfrågan på datorkraft, säger vd:n Lip-Bu Tan i delårsrapporten.

Intels prognos för det tredje kvartalet är också högre än väntat, skriver CNBC.

Rapporten kom efter Wall Streets stängning. Intels aktie rusade cirka 11 procent i den amerikanska efterhandeln.