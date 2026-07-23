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Intels vd Lip-Bu Tan. Arkivbild. (Chiang Ying-ying /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Intels tillväxt snabbaste på 15 år – aktien rusade

Av Andreas Victorzon
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Intels omsättning rusar med 25 procent i det andra kvartalet, den största ökningen i ett kvartal sedan 2011, noterar CNBC.

Vinsten fyrdubblades, medan analytiker hade väntat sig en fördubbling.

– AI driver en aldrig tidigare skådad efterfrågan på datorkraft, säger vd:n Lip-Bu Tan i delårsrapporten.

Intels prognos för det tredje kvartalet är också högre än väntat, skriver CNBC.

Rapporten kom efter Wall Streets stängning. Intels aktie rusade cirka 11 procent i den amerikanska efterhandeln.

Andra kvartalet

Vinst per aktie: 0,42 usd
Väntat (LSEG): 0,21 usd
2025: 0,10 usd

Omsättning: 16,1 mdr usd
Väntat (Infront): 14,42 mdr usd
2025: 12,9 mdr usd

Intels aktie är upp 170 procent i år trots senaste tidens tapp
CNBC
Intels delårssiffror
pressmeddelande · www.intc.com
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