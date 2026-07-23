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Christian Levin, vd för Scania. (Claudio Bresciani / TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Scanias vd om kinesiska utmanare: ”Håller inte måttet”

Av Magnus Eriksson
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Lastbilstillverkaren Scania tog order på 28 743 fordon under andra kvartalet. Ett lyft med 41 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det rapporterar TT.

Till skillnad från många tillverkare av personbilar så räds inte Scanias vd Christian Levin konkurrensen från Kina.

– Ska man vara ärlig så har de kinesiska produkterna varit undermåliga kvalitetsmässigt. De har inte hållit måttet, säger han.

Europa går bra, men även Latinamerika och bolagets fabrik i Kina går bra, säger Södertälje-vd:n till nyhetsbyrån.

Omsättningen under kvartalet steg 6 procent till 53,1 miljarder kronor, medan leveranserna steg 7 procent till 26 274 fordon.

”Positivt för Södertälje”
TT
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