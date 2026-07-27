Astras vinst högre än väntat: ”Starka tillväxten fortsatte”

Läkemedelsbolaget Astra Zenecas vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 21 procent till 2,63 dollar i det andra kvartalet 2026. Väntat var en ökning med 13 procent.

Intäkterna växte 6 procent till knappt 15,38 miljarder dollar, vilket var aningen lägre än väntat.

– Vår starka tillväxt i omsättningen fortsatte under det första halvåret, och leveranserna från vår breda och diversifierade projektportfölj har varit mycket starka, säger vd:n Pascal Soriot i delårsrapporten.