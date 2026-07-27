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Astra Zeneca i Södertälje. Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Astras vinst högre än väntat: ”Starka tillväxten fortsatte”

Av Andreas Victorzon
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Läkemedelsbolaget Astra Zenecas vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 21 procent till 2,63 dollar i det andra kvartalet 2026. Väntat var en ökning med 13 procent.

Intäkterna växte 6 procent till knappt 15,38 miljarder dollar, vilket var aningen lägre än väntat.

– Vår starka tillväxt i omsättningen fortsatte under det första halvåret, och leveranserna från vår breda och diversifierade projektportfölj har varit mycket starka, säger vd:n Pascal Soriot i delårsrapporten.

Andra kvartalet 2026

Vinst per aktie (kärnverksamheten): 2,63 dollar
Väntat (S&P Global): 2,46 dollar
2025: 2,17 dollar

Omsättning: 15 384 miljoner dollar
Väntat (S&P Global): 15 426 miljoner dollar
2025: 14 457 miljoner dollar

Läs delåret här
www.astrazeneca.com
Vd: Under det första halvåret nådde vi starkt resultat
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