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Arkivbild. (Jenny Kane / AP)
Rapportfloden

VM-effekt för Coca Cola – höjer prognosen

Av Magnus Eriksson
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Dryckesbolaget Coca-Cola rapporterar ett resultat per aktie om 0,97 dollar för det andra kvartalet. Väntat var 0,93 dollar, enligt estimat från S&P Global Market Intelligence, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Omsättningen på 13,4 miljarder dollar slog också förväntningarna.

Efterfrågan stärktes under det senaste kvartalet, då företaget var en av huvudsponsorerna för fotbolls-VM. I Nordamerika, där fotbolls-VM anordnades, lyfte försäljningen med 7 procent.

Med anledning av detta räknar bolaget nu med en organisk försäljningstillväxt på 5 procent, jämfört med den tidigare prognosen på 4 till 5 procent. Bolaget höjer även prognosen för tillväxten i vinst per aktie till upp till 8 procent, från tidigare 7 procent.

Coca-Colas breda sortiment lockar kunder
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Den organiska tillväxten var 6 procent
Direkt  · Ofta betalvägg
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