Nya hyllningen av Sverige: ”Nyckeln till liberalismens återkomst”

Sverige fortsätter att hyllas som ett liberalt föregångsland i internationell affärspress. Nyligen skrev ansedda Wall Street Journal om en ”överraskande” marknadsliberal omvandling, i ett långt reportage. Nu är det Bloombergs kolumnist Adrian Wooldridge som hävdar att Sverige bär på ”nyckeln till liberalismens återkomst”, i en opinionstext.

Precis som WSJ beskriver Wooldridge det som att den svenska modellen byggts om ”från grunden” med skattesänkningar och privatiseringar – ihop med en återhållsam finanspolitik.

Men läxan till omvärlden är förmågan att lägga om den politiska kursen när det krävs, menar Wooldridge. Han pekar bland annat på upprustningen av försvaret och migrationspolitiken.

”Svenskarna har tagit sig an dessa problem med en beslutsamhet som britterna, för att ta ett exempel, bara kan avundas”, skriver Wooldridge.