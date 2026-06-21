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Arkivbild. (Ulf Palm/ TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tillväxten

Nya hyllningen av Sverige: ”Nyckeln till liberalismens återkomst”

Av Tomas Ekelund
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Sverige fortsätter att hyllas som ett liberalt föregångsland i internationell affärspress. Nyligen skrev ansedda Wall Street Journal om en ”överraskande” marknadsliberal omvandling, i ett långt reportage. Nu är det Bloombergs kolumnist Adrian Wooldridge som hävdar att Sverige bär på ”nyckeln till liberalismens återkomst”, i en opinionstext.

Precis som WSJ beskriver Wooldridge det som att den svenska modellen byggts om ”från grunden” med skattesänkningar och privatiseringar – ihop med en återhållsam finanspolitik.

Men läxan till omvärlden är förmågan att lägga om den politiska kursen när det krävs, menar Wooldridge. Han pekar bland annat på upprustningen av försvaret och migrationspolitiken.

”Svenskarna har tagit sig an dessa problem med en beslutsamhet som britterna, för att ta ett exempel, bara kan avundas”, skriver Wooldridge.

Adrian Wooldridge: Sverige är bra på att anpassa sina liberala värderingar
krönika · Bloomberg  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Adrian Wooldridge
Wikipedia (en)
Adrian Wooldridge (born 1959) is an author and columnist. He is the Global Business Columnist at Bloomberg Opinion.

Läs även

Sverige hyllas i Wall Street Journal som en kapitalistisk förebild (11 maj)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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