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Medlemmar i vitmaktsgruppen Patriot Front i vita masker tågade genom USA:s huvudstad Washington DC. (Mark Sherman /AP/TT / AP)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Vitmaktsgrupp tågar i Washington på 4 juli

Av Hedda Hallsenius
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Hundratals medlemmar av den nyfascistiska vitmaktsgruppen Patriot Front tågade under dagen genom Washington DC bärande på sydstatsflaggor och amerikanska flaggor, rapporterar Reuters.

Gruppens medlemmar bar vita masker och skanderade slagord som ”ta tillbaka USA”.

Det uppstod även en motdemonstration. Polisen säger i ett uttalande att man ”erkänner individers rätt att fredligt uttrycka sina åsikter”, och att man arbetar för att upprätthålla säkerheten i huvudstaden.

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Patriot Front grundades efter den dödliga högerextremistiska demonstrationen i Charlottesville 2017
www.theguardian.com
Ingen greps under protesten, enligt polisen
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