Vitmaktsgrupp tågar i Washington på 4 juli
Hundratals medlemmar av den nyfascistiska vitmaktsgruppen Patriot Front tågade under dagen genom Washington DC bärande på sydstatsflaggor och amerikanska flaggor, rapporterar Reuters.
Gruppens medlemmar bar vita masker och skanderade slagord som ”ta tillbaka USA”.
Det uppstod även en motdemonstration. Polisen säger i ett uttalande att man ”erkänner individers rätt att fredligt uttrycka sina åsikter”, och att man arbetar för att upprätthålla säkerheten i huvudstaden.
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