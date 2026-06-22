Nytt avhopp från SVT – chef till fackligt mediebolag
Programdirektören Michael Österlund lämnar SVT efter 28 år för rollen som vd för LO Mediehus, enligt Expressen.
Han kommer inte att ersättas på SVT utan rollen försvinner som en del av public service-bolagets sparpaket.
Totalt ska utgifterna minskas med 355 miljoner kronor och SVT har under våren meddelat att närmare 90 anställda ansökt om och fått avgångsvederlag.
bakgrund
LO Mediehus
Wikipedia (sv)
LO Mediehus AB är ett mediebolag som ägs av Landsorganisationen i Sverige (LO) och sex fackförbund. Bolaget ger 2024 ut tidningen Arbetet samt sex fackliga medlemstidningar: Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren, Mål och Medel och Sekotidningen. Sedan mars 2025 är samtliga tidningars webbupplagor samlade under den gemensamma sajten arbetet.se. Bolaget har sitt säte i Stockholm i lokaler på Kungsholmstorg 5 och har 55 anställda (2024). LO Mediehus bildades 2015 och bestod då av fem redaktioner. Sedan dess har ytterligare fackförbund inom LO anslutit sina medlemstidningar. Bolaget ägs (2024) av Landsorganisationen i Sverige (LO) samt fackförbunden Svenska Kommunalarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund, Seko Service- och kommunikationsfacket, Fastighetsanställdas förbund, Svenska Elektrikerförbundet och Livsmedelsarbetareförbundet. Verkställande direktör är sedan 2024 Unn Edberg.
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