Nytt avhopp från SVT – chef till fackligt mediebolag

Programdirektören Michael Österlund lämnar SVT efter 28 år för rollen som vd för LO Mediehus, enligt Expressen.

Han kommer inte att ersättas på SVT utan rollen försvinner som en del av public service-bolagets sparpaket.

Totalt ska utgifterna minskas med 355 miljoner kronor och SVT har under våren meddelat att närmare 90 anställda ansökt om och fått avgångsvederlag.