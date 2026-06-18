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Leif Johansson, tilltänkt styrelseordförande i Stegra, och Henrik Henriksson, Stegras vd, möter media på en pressträff 14 april 2026. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Industrisatsningarna i norr

Oklart när Stegra drar i gång produktion

Av Magnus Eriksson
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Produktionsstarten för ståltillverkaren Stegra i Boden har skjutits på framtiden flera gånger förut. Vad som gäller nu är oklart, skriver TT.

– Vi ger en tidsplan när vi har möjlighet att göra det, säger Stegras presschef Karin Hallstan till TT.

I oktober i fjol meddelade Stegra att produktionen skulle komma i gång i början av 2027 och i april i år hette det att tidsplanen var ”under översyn”.

Den 14 april meddelade Stegra att de tagit in 1,4 miljarder euro i en finansieringsrunda, där Wallenberg Investments stod för 250 miljoner euro.

Oklart när Stegra startar: ”Komplex övning"
TT
Stegra trappar upp i Boden – men långt ifrån full fart
Sveriges Television
Nytt kapital, ny styrelse – Wallenbergs intåg i Stegra
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
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