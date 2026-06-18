Oklart när Stegra drar i gång produktion
Produktionsstarten för ståltillverkaren Stegra i Boden har skjutits på framtiden flera gånger förut. Vad som gäller nu är oklart, skriver TT.
– Vi ger en tidsplan när vi har möjlighet att göra det, säger Stegras presschef Karin Hallstan till TT.
I oktober i fjol meddelade Stegra att produktionen skulle komma i gång i början av 2027 och i april i år hette det att tidsplanen var ”under översyn”.
Den 14 april meddelade Stegra att de tagit in 1,4 miljarder euro i en finansieringsrunda, där Wallenberg Investments stod för 250 miljoner euro.
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