Oklart när Stegra drar i gång produktion

Leif Johansson, tilltänkt styrelseordförande i Stegra, och Henrik Henriksson, Stegras vd, möter media på en pressträff 14 april 2026.

Produktionsstarten för ståltillverkaren Stegra i Boden har skjutits på framtiden flera gånger förut. Vad som gäller nu är oklart, skriver TT.

– Vi ger en tidsplan när vi har möjlighet att göra det, säger Stegras presschef Karin Hallstan till TT.

I oktober i fjol meddelade Stegra att produktionen skulle komma i gång i början av 2027 och i april i år hette det att tidsplanen var ”under översyn”.

Den 14 april meddelade Stegra att de tagit in 1,4 miljarder euro i en finansieringsrunda, där Wallenberg Investments stod för 250 miljoner euro.