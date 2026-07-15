Ökning av spelmissbrukare som söker hjälp under VM

Spelberoendemottagningen Spelfriheten har under fotbolls-VM sett en 30-procentig ökning av personer som söker hjälp, skriver Dagens Nyheter.

Organisationens Adam Kirstein Reuterswärd säger att samtalen brukar öka med ungefär 20 procent under stora idrottsevenemang. Han befarar att många är på väg att utveckla ett beroende under mästerskapets gång.

– Det kommer säkert att vara folk i augusti, september och oktober som kommer till oss.