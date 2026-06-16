Oljefondens nya rekord: 22 000 miljarder
Norska oljefonden passerade för första gången 22 000 miljarder norska kronor på tisdagen, noterar flera medier. Det motsvarar nästan lika mycket i svenska kronor.
Rekordet kom efter måndagens börsyra på Wall Street i spåren av fredsavtalet mellan Iran och USA, skriver TT.
Vid 11.15-tiden hade fondens värde halkat under rekordnivån igen.
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