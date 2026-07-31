Oljekrisen blottar Kinas sluga energipolitik
Kina har visat att landet kan minska sin oljeimport dramatiskt utan att ekonomin kollapsar. Importen har fallit med 40 procent efter att Hormuzsundet stängdes, trots att ekonomin v…
The Wall Street Journal
How China Went From Dream Customer to a Nightmare for Big Oil
The country’s need for crude is much more flexible…
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