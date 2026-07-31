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Ekonomi

Oljekrisen blottar Kinas sluga energipolitik

A woman cools herself with a portable electric fan on a hot day in Beijing. China’s energy policy has made the country less dependent on oil imports than oil giants had assumed. (Andy Wong /AP/TT)

Kina har visat att landet kan minska sin oljeimport dramatiskt utan att ekonomin kollapsar. Importen har fallit med 40 procent efter att Hormuzsundet stängdes, trots att ekonomin v…

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The Wall Street Journal

How China Went From Dream Customer to a Nightmare for Big Oil

The country’s need for crude is much more flexible…

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