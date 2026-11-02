Oljepriserna faller efter Irans nya fredstrevare
Oljepriset backar på måndagen efter att Iran signalerat att man kan öppna Hormuzsundet snabbt om USA går med på landets plan. Vid 11.30-tiden är kontrakten på brentolja ner drygt 4 procent till cirka 108,60 dollar per fat.
Så sent som i fredags kostade brentoljan 118 dollar per fat.
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