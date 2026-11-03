Riksdagen förkastade förslaget om Elisabeth Thand Ringqvist (C) som ny statsminister. Med rösterna 25–324 fick förslaget om en C-ledd regering nobben.

Utfallet var väntat. Det var resultatet av att Elisabeth Thand Ringqvist fått i uppdrag, men misslyckats med att samla en politisk mittenregering.

– Det känns speciellt att vara med om en statsministeromröstning, sa Elisabeth Thand Ringqvist till SVT efteråt.

Enligt grundlagen kan maximalt fyra omröstningar hållas om en ny statsminister. Om riksdagen inte kan komma överens på de försöken väntar extraval.

Talman Andreas Norlen har redan sagt att moderaternas Ulf Kristersson står näst på tur att få chansen att sondera möjligheten till regeringsunderlag.