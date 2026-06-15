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Kyrkan i Alvesta håller öppet. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Våldsdådet i Alvesta

Skola och kyrka öppna efter dådet: ”Djupt berörda”

Av Anders Hovne
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Trots att sommarlovet har börjat håller skolor i Alvesta öppet, efter helgens mordförsök på två elever, skriver DN. På plats kan elever och vårdnadshavare träffa skolpersonal, kuratorer och skolpsykolog.

Även kyrkan och fritidsgården håller öppet.

Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde, Alvesta församling, säger till Smålandsposten att fullt krisstöd har aktiverats.

– Vi är djupt berörda allihopa. Vi vet ju vilka de är, säger hon.

Båda flickorna vårdas i Lund, för den ena beskrivs skadorna som livshotande och för den andra som allvarliga.

En misstänkt gärningsman som kände flickorna sedan tidigare hittades död efter dådet.

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Våldsdådet i AlvestaKronobergs länAlvestaBrott