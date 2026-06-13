ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Viktor Orbán anländer till partikongressen i Budapest den 13 juni 2026. (Zoltan Mathe /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Ungern

Orbán omvald till partiledare – ingen annan ville

Av Alice Hermansson, Kinga Sandén
Publicerad:

Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har blivit omvald som partiledare för det nationalkonservativa partiet Fidesz, rapporterar CNN.

– Jag ger aldrig upp, sade Orbán före omröstningen.

Efter att ha styrt landet i 16 år besegrades Viktor Orbán av Péter Magyar och hans Tiszaparti i parlamentsvalet i april.

Trots valförlusten har Orbán fortsatt starkt stöd inom partiet. Hela 729 av 737 kongressdelegater röstade för att 62-åringen skulle fortsätta som partiledare.

Ingen annan hade utmanat honom om posten, skriver Reuters.

Beslutet fattades i kongressen i Budapest
TT
Fidesz har tappat stöd bland väljarna
Reuters  · Ofta betalvägg
Orbán: Fidesz måste bli ett oppositionsparti för att kunna regera igen
CNN
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Maktskiftet i UngernEuropaUngernViktor OrbánFideszUngersk politik