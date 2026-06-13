Orbán omvald till partiledare – ingen annan ville

Viktor Orbán anländer till partikongressen i Budapest den 13 juni 2026.

Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har blivit omvald som partiledare för det nationalkonservativa partiet Fidesz, rapporterar CNN.

– Jag ger aldrig upp, sade Orbán före omröstningen.

Efter att ha styrt landet i 16 år besegrades Viktor Orbán av Péter Magyar och hans Tiszaparti i parlamentsvalet i april.

Trots valförlusten har Orbán fortsatt starkt stöd inom partiet. Hela 729 av 737 kongressdelegater röstade för att 62-åringen skulle fortsätta som partiledare.

Ingen annan hade utmanat honom om posten, skriver Reuters.