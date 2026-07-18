Osannolika bilden: Här badas Yamal av Messi

Lionel Messi var 20 år gammal när han fotograferades tillsammans med spädbarnet Lamine Yamal i slutet av 2007. På söndag möts deras Argentina respektive Spanien i VM-finalen.

I morgon ställs de mot varandra i en VM-final. Men redan för 19 år sedan möttes världsstjärnorna Lionel Messi och Lamine Yamal i ett annat – helt osannolikt – sammanhang.

2007 deltog nämligen Lamine Yamals mamma Sheila i en tävling som arrangerades av fotbollslaget Barcelona och Unicef. Vinnarnas barn fick fotograferas tillsammans med en spelare i laget och bilderna skulle sedan sättas ihop till en kalender. Då föll det sig så att den 3,5 månader gamle Lamine parades ihop med en 20-årig Lionel Messi.

Efter att ha fallit i glömska kom bilden till allmänhetens kännedom först i juni 2024, när Lamine Yamals pappa lade ut den på sociala medier. Kort därefter vann Spanien EM-guld, med Yamal i laget.

När Messi fick en fråga om bilden under en pressträff på fredagen beskrev han den som ”galen”.

– Han var en bebis, och nu ska vi mötas... Återigen, det är en galen bild, sa Messi enligt Daily Mail.