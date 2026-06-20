Oväder i Houston – svenska fans fick stanna på arenan
Publiken som såg Sverige förlora mot Nederländerna i Houston uppmanades att stanna kvar på arenan efter slutsignalen på grund av ett oväder, skriver flera medier.
”Sök skydd på plats”, stod det på storbildsskärmarna enligt Sportbladet.
Ett kraftfullt åskoväder drog in över den amerikanska staden, men en halvtimme efter varningsmeddelandena var arenan tom på svenskar.
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