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Svenska och nederländska supportrar på plats i arenan. (Ashley Landis /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Oväder i Houston – svenska fans fick stanna på arenan

Av Jacob Ruderstam
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Publiken som såg Sverige förlora mot Nederländerna i Houston uppmanades att stanna kvar på arenan efter slutsignalen på grund av ett oväder, skriver flera medier.

”Sök skydd på plats”, stod det på storbildsskärmarna enligt Sportbladet.

Ett kraftfullt åskoväder drog in över den amerikanska staden, men en halvtimme efter varningsmeddelandena var arenan tom på svenskar.

Många supportrar hade redan hunnit lämna
Aftonbladet
Väderprognosen visade regn i ytterligare en timme efter matchen
TT
Supportrarna fick sitta på sina platser och vänta
Expressen
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