Gyökeres besviken: ”Extremt tungt att förlora så här”

Sveriges anfallare Viktor Gyökeres var besviken efter storförlusten mot Nederländerna.

– Jag har inte så många ord. Det är extremt tungt att förlora på det här sättet, säger han till TV4 efter slutsignalen.

Sverige släppte in tidiga mål i både den första och den andra halvleken. Gyökeres, som lämnade planen mållös, har svårt att sätta fingret på vad det var som brast.

– Det är för dåligt. Det sker två gånger om i samma match, det är slarvigt.

Matchen slutade med en 1–5-förlust.