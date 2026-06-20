Potter: Andra delen av den första halvleken var bra

Sveriges förbundskapten Graham Potter var missnöjd med de två målen som laget släppte in i den första halvleken. Samtidigt understryker han att spelarna gjorde det bra under den andra delen av halvleken, då Sverige skapade flera lägen.

– Jag tycker att den andra delen av halvleken var vår, sa han till sändande TV4 i paus.

Potter var optimistisk trots underläget.

– Absolut. Vi måste få in nästa mål, då är vi med i matchen.

Nederländerna gjorde både 3–0 och 4–0 tidigt i den andra halvleken.