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Anhöriga till en flicka som dött i utbrottet, 19 juni. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Över 1 000 smittade i ebolautbrottet

Av Olivia W Demred
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Antalet bekräftat smittade i det pågående ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa har passerat 1 000, rapporterar flera nyhetsbyråer med hänvisning till lokala myndigheter. Minst 254 personer har dött och 100 har tillfrisknat sedan utbrottets början i maj.

Smittspårningen är fortsatt svår och myndigheterna har ännu inte lyckats lokalisera ”patient zero”, skriver AP. Dessutom kan det finnas många hittills okända fall, över 35 000 personer som varit i kontakt med smittade individer återstår att smittspåra.

Ebolautbrottet — det gäller saken

  • Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till över 1 000 smittade och minst 250 dödsfall sedan mitten av maj 2026.
  • Bundibugyo-varianten, som saknar vaccin och behandling, har spridit sig snabbt till grannländer som Uganda och orsakat oro för vidare spridning.
  • Väpnade konflikter, misstro mot myndigheter och attacker mot vårdpersonal har försvårat insatserna för att stoppa smittan.
  • Världshälsoorganisationen WHO har klassat ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda som en global folkhälsokris och varnat för att mörkertalet är stort.
  • Brist på resurser, laboratoriematerial och finansiering har fördröjt tester och begränsat möjligheterna att bekämpa epidemin effektivt.
Det saknas både vaccin och behandling mot sjukdomen
AP  · Ofta betalvägg
Arbetet mot spridningen försvåras av konflikter i regionen
www.africanews.com
Många sjukvårdare har smittats
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Utbrottet har orsakats av bundibugyoviruset
TT
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