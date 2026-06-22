Över 1 000 smittade i ebolautbrottet
Antalet bekräftat smittade i det pågående ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa har passerat 1 000, rapporterar flera nyhetsbyråer med hänvisning till lokala myndigheter. Minst 254 personer har dött och 100 har tillfrisknat sedan utbrottets början i maj.
Smittspårningen är fortsatt svår och myndigheterna har ännu inte lyckats lokalisera ”patient zero”, skriver AP. Dessutom kan det finnas många hittills okända fall, över 35 000 personer som varit i kontakt med smittade individer återstår att smittspåra.
Ebolautbrottet — det gäller saken
- Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till över 1 000 smittade och minst 250 dödsfall sedan mitten av maj 2026.
- Bundibugyo-varianten, som saknar vaccin och behandling, har spridit sig snabbt till grannländer som Uganda och orsakat oro för vidare spridning.
- Väpnade konflikter, misstro mot myndigheter och attacker mot vårdpersonal har försvårat insatserna för att stoppa smittan.
- Världshälsoorganisationen WHO har klassat ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda som en global folkhälsokris och varnat för att mörkertalet är stort.
- Brist på resurser, laboratoriematerial och finansiering har fördröjt tester och begränsat möjligheterna att bekämpa epidemin effektivt.
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