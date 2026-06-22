Över 1 000 smittade i ebolautbrottet

Anhöriga till en flicka som dött i utbrottet, 19 juni.

Antalet bekräftat smittade i det pågående ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa har passerat 1 000, rapporterar flera nyhetsbyråer med hänvisning till lokala myndigheter. Minst 254 personer har dött och 100 har tillfrisknat sedan utbrottets början i maj.

Smittspårningen är fortsatt svår och myndigheterna har ännu inte lyckats lokalisera ”patient zero”, skriver AP. Dessutom kan det finnas många hittills okända fall, över 35 000 personer som varit i kontakt med smittade individer återstår att smittspåra.