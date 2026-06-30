Över 1 700 bekräftade döda i Venezuela
Antalet personer som har bekräftats döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 1 719, rapporterar CNN. Uppgifterna kommer från det venezuelanska parlamentets president Jorge Rodríguez.
Under måndagen gick FN:s humanitära samordnare för Venezuela ut med att man räknar med att minst 10 000 personer har dött i jordbävningarna, enligt Sky News.
Skalven som drabbade Venezuela under onsdagen förra veckan hade en magnitud på 7,2 och 7,5. Enligt CNN har Rodríguez uppgett att 189 byggnader förstördes helt i jordbävningarna.
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