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Många människor befaras vara fast under rasmassorna. (Miguel Medina /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

FN: Vi utgår från att det behövs 10 000 liksäckar

Av Jacob Ruderstam
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Gianluca Rampolla del Tindaro, FN:s humanitära samordnare för Venezuela, säger att organisationen tar höjd för att minst 10 000 människor kan ha dött i samband med de kraftiga jordbävningarna i landet, rapporterar Sky News.

Han säger att dödssiffran ”utan tvekan” kommer att stiga från de 1 719 som hittills bekräftats döda. FN utgår från att det behövs 10 000 liksäckar i Venezuela, säger samordnaren.

– Jag hoppas verkligen att antalet blir lägre än så.

Enligt FN har minst 2 500 byggnader skadats i skalven, som hade en magnitud på 7,2 och 7,5. De flesta har rasat. Under måndagen har räddningsarbetare fortsatt att leta efter människor som är fast under rasmassorna.

Samordnaren: Det väntas kraftigt regn den kommande tiden
Sky News
Nytt efterskalv i Venezuela – på fjärde dagen av räddningsarbete
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Mamma och son överlevde i rasmassorna: ”Så länge han levde skulle jag leva”
live · Sveriges Television
Två fotbollsspelare drabbade – familjemedlemmar döda i skalven
www.theguardian.com
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaFN, Förenta nationernaLatinamerika