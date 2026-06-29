FN: Vi utgår från att det behövs 10 000 liksäckar

Gianluca Rampolla del Tindaro, FN:s humanitära samordnare för Venezuela, säger att organisationen tar höjd för att minst 10 000 människor kan ha dött i samband med de kraftiga jordbävningarna i landet, rapporterar Sky News.

Han säger att dödssiffran ”utan tvekan” kommer att stiga från de 1 719 som hittills bekräftats döda. FN utgår från att det behövs 10 000 liksäckar i Venezuela, säger samordnaren.

– Jag hoppas verkligen att antalet blir lägre än så.

Enligt FN har minst 2 500 byggnader skadats i skalven, som hade en magnitud på 7,2 och 7,5. De flesta har rasat. Under måndagen har räddningsarbetare fortsatt att leta efter människor som är fast under rasmassorna.