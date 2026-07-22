Över 5 700 fler döda än normalt i Frankrikes extremhetta

En man försöker svalka sig i Saint Germain en Laye, väster om Paris, i slutet av juni.

Frankrike har rapporterat 5 754 fler dödsfall än normalt i juni och juli, när landet drabbats av värmeböljor. Det uppger den franska hälsomyndigheten enligt Reuters.

Överdödligheten ”saknar motstycke”, skriver myndigheten i sin rapport. Myndigheten påpekar även att överdödlighet observerades i alla åldersgrupper över 15 år, men var mest påtaglig för folk över 75.

Personerna dog av olika skäl som ännu inte med säkerhet kan kopplas till värmeböljan, enligt myndigheten.

Mätningen pågick från den 17 juni till den 2 juli. Under hela förra sommaren inträffade 5 700 dödsfall över snittet för perioden.