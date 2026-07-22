Professor om extremvärmen: ”Det här är bara början”

Sommarens många värmeböljor i Europa oroar experter. Värmeböljor i sig är inte onaturliga, säger Erik Kjellström som är professor i klimatologi på SMHI till Aftonbladet. Men den globala uppvärmningen bidrar till ännu högre temperaturer och att säsongen för den extrema värmen förlängs.

– Det här är det som vi ser just nu. Men det är ju inte det som vi har att vänta oss. Det här är bara början, säger han.

Under onsdagen väntas ett dygnshögsta på 26,6 grader i genomsnitt i Västeuropa, enligt Reuters. Det är 3 grader högre än det historiska snittet 1961–1990 för dagens datum.