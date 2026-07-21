Hetta på hetta på hetta förbryllar: ”Överraskande”

Varning för hetta vid Eiffeltornet den 11 juli.

Ingen klimatforskare är förvånad över sommarens extremväder i Frankrike, där hetta, torka och skogsbränder har avlöst varandra. Det säger klimatforskaren Valérie Masson-Delmotte till franska Le Monde.

Något som däremot förbryllar forskarna är att tre värmeböljor följde så tätt inpå varandra – i maj, juni och juli.

– Det är överraskande. Det kommer att bedrivas mycket forskning om detta, säger klimatforskaren Christophe Cassou.

Det kan röra sig om en statistisk slump. Andra initiala teorier är att klimatfenomenet El Niño eller ett stort område med kallt havsvatten i Nordatlanten kan påverka.