Värmevarningar på flera populära turistmål i veckan

Människor köar för att komma in i det kungliga palatset i Madrid under en värmebölja för tre år sedan.

Flera populära turistmål i södra Europa står inför en ny värmebölja i veckan. Varningar har utfärdats i stora delar av Spanien, södra Frankrike, Korsika, Grekland och på Balkan, skriver TV4 Nyheterna.

– Det är hela Sydeuropa i princip, säger sajtens meteorolog Johan Tengholm.

På Mallorca väntas uppemot 40 grader – en värmechock för de svenskar som lämnar regn och svalare temperaturer.

Aftonbladet skriver att det inte bara är värme som kan möta svenskar som vill turista på Mallorca. För tredje sommaren i rad planeras nämligen ytterligare demonstrationer mot den ökande turismen på ön.