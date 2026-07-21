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Människor köar för att komma in i det kungliga palatset i Madrid under en värmebölja för tre år sedan. (Manu Fernandez / AP)
Extremvädret i Europa

Värmevarningar på flera populära turistmål i veckan

Av Emma Hedlin
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Flera populära turistmål i södra Europa står inför en ny värmebölja i veckan. Varningar har utfärdats i stora delar av Spanien, södra Frankrike, Korsika, Grekland och på Balkan, skriver TV4 Nyheterna.

– Det är hela Sydeuropa i princip, säger sajtens meteorolog Johan Tengholm.

På Mallorca väntas uppemot 40 grader – en värmechock för de svenskar som lämnar regn och svalare temperaturer.

Aftonbladet skriver att det inte bara är värme som kan möta svenskar som vill turista på Mallorca. För tredje sommaren i rad planeras nämligen ytterligare demonstrationer mot den ökande turismen på ön.

Spaniens meteorologiska institut har uppmanat folk att vara vaksamma
www.tv4.se
Värmevarningen i Spanien gäller tisdag–torsdag
Aftonbladet
Läs varningen från Spaniens meteorologiska institut här (spanska)
www.aemet.es
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