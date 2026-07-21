Värmevarningar på flera populära turistmål i veckan
Flera populära turistmål i södra Europa står inför en ny värmebölja i veckan. Varningar har utfärdats i stora delar av Spanien, södra Frankrike, Korsika, Grekland och på Balkan, skriver TV4 Nyheterna.
– Det är hela Sydeuropa i princip, säger sajtens meteorolog Johan Tengholm.
På Mallorca väntas uppemot 40 grader – en värmechock för de svenskar som lämnar regn och svalare temperaturer.
Aftonbladet skriver att det inte bara är värme som kan möta svenskar som vill turista på Mallorca. För tredje sommaren i rad planeras nämligen ytterligare demonstrationer mot den ökande turismen på ön.
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