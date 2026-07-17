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Extremvädret i Europa

700 evakuerade efter ny storbrand i norra Spanien

Av Emma Hedlin
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En ny stor skogsbrand har brutit ut i Spanien, den här gången norr om staden Zaragoza, skriver spanska medier.

Elden, som bröt ut i onsdags, har hunnit ödelägga ett 12 000 hektar stort område. Det är ungefär lika stort som hela Paris. Sett till yta är branden den största i Spanien hittills i år, skriver TT.

Enligt tidningen Heraldo de Aragón har 700 invånare från fem städer evakuerats och det finns ”stor risk för spridning”.

Spanien återhämtar sig fortfarande efter den enorma skogsbranden som härjade i södra delarna av landet förra veckan. Den branden förstörde ett område på 7 000 hektar och 13 personer omkom.

Det finns ännu inga uppgifter om skadade eller döda i branden i norra Spanien.

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TT
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