Frivillig brandman bakom skogsbranden i Frankrike

Totalt sex personer har frihetsberövats misstänkta för att ha startat de stora bränderna i Fontainebleauskogen, söder om Paris. En av de gripna är en 18-årig frivillig brandman, skriver Le Monde.

Brandmannen har erkänt att han ”tänt eld på kvistar med bensin och en tändare”. En annan av de misstänkta uppger att han startat branden av misstag genom att kasta sin cigarett på marken. Enligt åklagaren Diane Ngomsik har de båda startat separata bränder och det finns inget samband mellan personerna.

I ett pressmeddelande som France Info tagit del av uttrycker räddningstjänsten i departementet Seine-et-Marne sin ”djupaste bestörtning”. Att en frivillig brandman anlagt en brand är ”helt enkelt oförlåtligt”, skriver de.