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En utbränd bil i Bédar i södra Spanien den 11 juli. (Gregorio Marrero /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Malcolms fru dog i branden: ”Hade inte en chans”

Av Emma Hedlin
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Britten Malcolm Timbrell, 70, förlorade sin fru och flera vänner i den stora skogsbranden i södra Spanien.

För BBC berättar han hur lågorna snabbt närmade sig bostadsområdet där han och hans fru bodde. Tillsammans med några grannar försökte paret fly med bilen.

Men Malcolm valde att vända tillbaka för att rädda parets katter. När han kom ifatt gruppen hade hans fru och de andra lämnat bilen och stod framför brandfronten.

– Jag skrek åt dem att låta bli. I efterhand har jag fått veta att brandfronten rörde sig mer än 20 kilometer i timmen. De hade inte en chans.

Malcolm och katterna sökte skydd i de övergivna bilarna längs vägen. Han beskriver det som ”ödets nyck” att han överlevde.

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