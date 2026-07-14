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Brandmän arbetar med att släcka skogsbranden i skogen Fontainebleu utanför Paris. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Skogsbranden utanför Paris är ”under kontroll”

Av Hedda Hallsenius
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Skogsbranden som sedan i helgen har rasat i skogen Fontainebleau några mil utanför Paris är ”under kontroll”, meddelar lokala myndigheter enligt Le Monde.

Det betyder dock inte att elden är släckt, enligt Pierre Ory, prefekt i departementet Seine-et-Marne. Han berättar att brandmännen kommer att behöva fortsätta släckningsarbetet i flera dagar eller veckor framöver.

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Branden är avgränsad till ett visst område, enligt Pierre Ory (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
600 brandmän arbetar med släckningsarbetet
TT
Sex personer har gripits i samband med bränderna – en är en frivillig brandman (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
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