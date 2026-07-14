Skogsbranden utanför Paris är ”under kontroll”
Skogsbranden som sedan i helgen har rasat i skogen Fontainebleau några mil utanför Paris är ”under kontroll”, meddelar lokala myndigheter enligt Le Monde.
Det betyder dock inte att elden är släckt, enligt Pierre Ory, prefekt i departementet Seine-et-Marne. Han berättar att brandmännen kommer att behöva fortsätta släckningsarbetet i flera dagar eller veckor framöver.
De hundratals människor som behövt evakuera sina hem kan börja återvända i morgon
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen