Majoritet av dödsoffren i Spanien var utlänningar

Tolv av tretton dödsoffer i skogsbranden i södra Spanien var utländska medborgare. Det bekräftar spanska myndigheter, skriver AFP.

Bland de utländska offren finns sju britter, tre belgare, en fransman och en amerikan. Det sista dödsoffret var en spansk medborgare. Samtliga var vuxna.

Branden bröt ut i torsdags förra veckan och är en av de dödligaste i Spanien på senare år. Det värst drabbade området Almería är populärt bland utländska turister.