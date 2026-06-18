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Ett fan firar efter att Ghana tog hem segern mot Panama. (Nathan Denette /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Panama var på väg att skriva historia – då avgjorde Ghana

Av Hannah Gustafsson
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Panama var på väg att bli historiskt i natt genom att plocka sin första poäng någonsin i fotbolls-VM. Men i den 95:e minuten gjorde Ghana mål – och Panama fick gå hem besvikna, skriver flera medier.

Det stod länge 0–0 mellan de båda lagen. Men mittfältaren Caleb Yirenkyi klev plötsligt in och blev matchens stora hjälte efter att ha fått bollen framspelad på vänsterkanten.

– Vi behövde lida till en början, vi kämpade som krigare, säger Ghanas förbundskapten Carlos Queiroz, skriver Sportbladet.

Panama har tidigare bara spelat VM en gång, det var 2018 då laget slutade på en sistaplats, skriver SVT Sport.

Ghana möter England i nästa match, medan Panama får ta emot Kroatien
Aftonbladet
Det svenska domarteamet fick göra VM-debut i matchen
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