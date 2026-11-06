Panik och ilska när Europas pensionslöfte faller isär
Efter att ha förlorat sitt jobb i finanssektorn kämpar 61-åriga Marie Caron för att hitta en ny anställning. Hon kan ännu inte ta ut full pension och fruktar att stå utan försörjni…
The Wall Street Journal
Panic and Anger Spread as Europe’s Great Pension Covenant Unravels
Governments in the region are straining to honor t…
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