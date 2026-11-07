Santiago Peña och hans fru Leticia Ocampos vinkar från en bil på väg till katedralen i Paraguays huvudstad Asunción i samband med presidentinstallationen den 15 augusti 2023.

Paraguays avsatte president Santiago Peña har satts i husarrest efter bankkollapsen som utlöst en politisk kris i landet, rapporterar AP.

Han misstänks bland annat ha missbrukat sin makt för egen vinning.

– Det här var ett enormt svek mot förtroendet. Presidenten har gjort narr av folket, säger Yinal López, vars pensionsfond hade pengar i banken.

Peña anklagas för att ha styrt stora offentliga belopp till banken Ueno. Vicepresidenten Pedro Alliana har svurits in som ny president.