Paraguays avsatte president i husarrest efter bankkollaps
Paraguays avsatte president Santiago Peña har satts i husarrest efter bankkollapsen som utlöst en politisk kris i landet, rapporterar AP.
Han misstänks bland annat ha missbrukat sin makt för egen vinning.
– Det här var ett enormt svek mot förtroendet. Presidenten har gjort narr av folket, säger Yinal López, vars pensionsfond hade pengar i banken.
Peña anklagas för att ha styrt stora offentliga belopp till banken Ueno. Vicepresidenten Pedro Alliana har svurits in som ny president.