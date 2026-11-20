Nära tre miljoner invånare i Paraguay kan inte använda sina pengar efter att banken Ueno kollapsat, rapporterar CNN. Banken kollapsade i början av månaden och har lett till omfattande protester.

Presidenten Santiago Peña har avgått och ställts inför riksrätt, men det har inte stillat den ilska och oro som många känner. Utöver att människor inte kan använda sina egna löner påverkar krisen även pensionssparande.

– Många väntar fortfarande på svar. Vi står tillsammans och stöttar arbetarna, säger Maria Jose Zarate, en av de miljontals invånare som påverkas.