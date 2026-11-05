Paraguays president Santiago Peña ställs inför riksrätt, skriver AP kort efter att han meddelat sin avgång.

Beskedet kommer dagen efter att landets centralbank tagit kontroll över den kollapsade banken Ueno, som har nära kopplingar till regeringen.

Omkring 60 procent av invånarna är kunder hos Ueno och stora protester mot både banken och presidenten har pågått i flera dagar. Miljontals invånare har fått sina besparingar frysta.

Ueno har vuxit mycket snabbt de senaste åren och har återkommande fått varningar för sina utlåningsmetoder.