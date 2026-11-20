Bankkrisen i Paraguay rör en enskild bank och inte hela det finansiella systemet. Det säger landets nya centralbankschef Jorge Luis Schreiner till AFP samtidigt som miljontals invånare inte kan använda sina pengar.

Han säger att centralbanken agerade ”rekordsnabbt”, vilket grannländer berömt Paraguay för, så att pengar på uppemot 1,8 miljoner invånares konton kunde räddas.

Och de som ännu inte har fått hjälp kommer få det i närtid, säger han.

– Jag kan inte lova mirakel, men jag kan lova att vi senast i december kommer ha slutfört överföringen av både lån och kreditkort.

I början av november kollapsade den populära banken Ueno. Den nu avsatte presidenten Santiago Peña utreds för kopplingar till Ueno.