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Bar i Paris. Illustrationsbild. (Christophe Ena / AP)
Extremvädret i Europa

Paris förbjuder alkohol på fredagen i hettan

Av Joel Malmén
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Paris förbjuder all förtäring och försäljning av alkohol under fredagen på grund av den extrema värmen, meddelar polischefen Patrick Faure enligt Le Figaro.

Förtäringsförbudet gäller från klockan 12, och försäljningsförbudet från klockan 18. Skälet är de överbelastade sjukhusen.

Staden har tidigare i veckan förbjudit förtäring av alkohol på allmän plats.

Departementet Hauts-de-Seine i den västra delen av Paris storstadsområde inför också samma förbud.

Le Figaro direktrapporterar (franska)
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Polischefen: ”Måste minska trycket”
AFP  · Ofta betalvägg
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