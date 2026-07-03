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Paris i 40 grader – men grannar stoppade hans AC

Young people jump from a bridge into Paris’s Canal Saint-Martin. (Ludovic Marin/AFP/Getty Images)

Europa tvingas ompröva sitt motstånd mot luftkonditionering när värmeböljor blir allt vanligare, skriver Wall Street Journal.

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The Wall Street Journal

Europe Is Hot as Hell. Why Doesn’t It Want Air Conditioning?

Record-breaking heat waves are challenging the con…

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