Paris i 40 grader – men grannar stoppade hans AC
Europa tvingas ompröva sitt motstånd mot luftkonditionering när värmeböljor blir allt vanligare, skriver Wall Street Journal.
The Wall Street Journal
Europe Is Hot as Hell. Why Doesn’t It Want Air Conditioning?
Record-breaking heat waves are challenging the con…
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