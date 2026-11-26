ECB-chefen Christine Lagarde, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på EU-toppmötet i Bryssel. 26 november.

Frankrike och Tyskland vill skydda EU:s nästa långtidsbudget från att en ytterhögerregering i Frankrike med Marine Le Pen i spetsen ska stoppa den. Det rapporterar Financial Times.

Le Pen leder i franska opinionsmätningar med partiet Nationell Samling. Hon vill halvera landets bidrag till EU, stoppa Ukrainastödet – och enligt FT:s källor vägra anta EU:s budget.

Frankrikes regering har efterfrågat motsvarande 380 miljarder kronor i jordbruksstöd i kommande budgeten från 2028, för att göra det svårare för Le Pen att avfärda den, enligt källorna.