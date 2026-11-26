Källor: Paris och Berlin vill ”Le Pen-säkra” budgeten
Frankrike och Tyskland vill skydda EU:s nästa långtidsbudget från att en ytterhögerregering i Frankrike med Marine Le Pen i spetsen ska stoppa den. Det rapporterar Financial Times.
Le Pen leder i franska opinionsmätningar med partiet Nationell Samling. Hon vill halvera landets bidrag till EU, stoppa Ukrainastödet – och enligt FT:s källor vägra anta EU:s budget.
Frankrikes regering har efterfrågat motsvarande 380 miljarder kronor i jordbruksstöd i kommande budgeten från 2028, för att göra det svårare för Le Pen att avfärda den, enligt källorna.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen