Väldigt lite talar för att EU-länderna lyckas enas om en budget redan på toppmötet i Bryssel i dag. Enligt Politico pekas mötet i december ut som en ”deadline” då många länder vill ha finansieringen för 2028–2034 på plats.

– Om vi inte säkrar ett avtal innan årets slut tror jag att det blir svårt att lyckas under första halvan av 2027, säger Irlands premiärminister Micheál Martin till The Guardian.

Även Europeiska rådets ordförande António Costa, som lagt fram budgetförslaget, har varit tydlig med att han vill få en budget på plats innan årsskiftet.

Men alla är inte lika stressade. Sveriges statsminister Ulf Kristersson tycker inte att det är ”så bråttom” eftersom budgetperioden inte börjar förrän 2028.

– Jag tycker inte att man kan säga att man är villig att acceptera en budget som man inte tror på bara för att vi har en deadline i december, säger han till tidningen.