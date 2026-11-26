Den franska ytterhögerledaren Marine Le Pen rasar mot uppgifterna i Financial Times om att Frankrike och Tyskland försöker ”skydda” EU:s budget från henne. Tidningen skriver att de två länderna redan nu försöker få igenom politik och satsningar i budgeten 2028–2034 som blir svåra för Le Pen att stoppa om hon vinner presidentvalet 2027.

På X skriver Le Pen att det jordbruksstöd som Frankrike nu försöker säkra i budgeten förvisso är bra. Däremot är hon kritisk till att förslaget uppges syfta till att motverka henne.

”Våra ledare borde ägna sig åt att få landet på fötter igen i stället för att genom politiska manövrar försöka hindra det franska folket från att uttrycka sin demokratiska vilja”, skriver hon.

Le Pen leder i opinionsmätningarna och har bland annat hotat med att kraftigt minska landets bidrag till EU och att stoppa budgeten.