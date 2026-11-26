I dag ska samtliga EU-ledare slå sig ner och prata om både budgeten och stödet till Ukraina. Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) är på plats och förväntar sig ”en batalj” under dagen.

– Vi står väldigt långt ifrån varandra, säger han till TT.

På mötet väntas Europeiska rådets ordförande António Costa försöka få ihop stöd för ett budgetförslag för perioden 2028–2034, som bland annat innehåller nedskärningar. Det kan bli lättare sagt än gjort.

– Europa kan inte kräva mer samtidigt som man väljer att investera mindre, säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis i ett uttalande enligt Politico.

Unionens ledare ska också diskutera ett föreslaget lån på över 500 miljarder till Ukraina.