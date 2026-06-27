Parkeringskaos vid flera bad: ”Extremt farligt”
Polisen har ryckt ut på larm om parkeringskaos vid flera bad, framför allt i Göteborgsområdet. Det rapporterar GP.
– Det tar resurser från oss och det kan potentiellt vara extremt farligt om vi får ett drunkningstillbud, säger polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler till tidningen.
Polisen har utfärdat böter, flyttat bilar och uppmanar badare att parkera rätt för att polis och räddningstjänst ska kunna ta sig fram i nödsituationer. På Hökmossebadet i Nykvarn hindrade 30 bilar räddningsvägarna, enligt Expressen.
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