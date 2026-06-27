Parkeringskaos vid flera bad: ”Extremt farligt”

Polisen har ryckt ut på larm om parkeringskaos vid flera bad, framför allt i Göteborgsområdet. Det rapporterar GP.

– Det tar resurser från oss och det kan potentiellt vara extremt farligt om vi får ett drunkningstillbud, säger polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler till tidningen.

Polisen har utfärdat böter, flyttat bilar och uppmanar badare att parkera rätt för att polis och räddningstjänst ska kunna ta sig fram i nödsituationer. På Hökmossebadet i Nykvarn hindrade 30 bilar räddningsvägarna, enligt Expressen.