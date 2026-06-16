Patienter som botats från ebola firar: ”Gud är god – jag är frisk”

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har skördat många liv, men fyra av fem smittade patienter överlever. På ett sjukhus i Ituriprovinsen firar sjukhuspersonal och botade patienter tillsammans, skriver BBC.

– Vi har fått nåd, våra patienter har fått nåd, sjunger sjukvårdsarbetare utanför sjukhuset när den tidigare ebolasjuka Daniel Kitambala skrivs ut.

Kitambala berättar att han först sökte sig till traditionell folkmedicin, och att han inte tog sig till sjukhuset förrän han blev sämre.

– Sjukdomen är fruktansvärd. När jag kom mådde jag väldigt dåligt. Men gud är god, och jag är frisk nu, säger han.

Många lokalbor är oroliga för att aldrig komma hem från kliniken, och tror att vårdanrättningar är problemet snarare än lösningen, säger läkaren Richard Lukodu. Men nu när flera patienter har botats söker sig allt fler till vården, menar han.