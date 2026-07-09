Plejd missar förväntningarna – aktien faller kraftigt

Illustrationsbild med LED-lampa, som inte kommer från Plejd.

Småspararfavoriten Plejd, verksamt inom belysning och elprodukter, når inte upp till analytikernas förväntningar i dagens kvartalsrapport.

Nettoomsättningen steg under kvartalet med 30 procent till 275 miljoner kronor medan rörelseresultatet ökade till 61,8 Mkr.

Enligt Bloombergs analytikersammanställning förväntades en nettoomsättning på 281 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 73 miljoner, skriver DI.

SEB skriver i en analys att ”resultatet såg något svagt ut”, skriver Nyhetsbyrån direkt. Banken ser dock en fortsatt tillväxtresa för Plejd framför sig då ”kostnadsbasen är relativt oförändrad, vilket driver en skalbar lönsamhet.”

Aktien faller med 10 procent på Stockholmsbörsen.